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Сцены после титров фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Одна из сцен важна для дальнейшего сюжета Киновселенной Marvel.

25 июля состоялась мировая премьера фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги». Картина порадовала зрителей сценами после титров, одна из которых подготавливает почву для «Мстителей: Судный день». Публикуем видео и описание двух сцен после титров «Фантастическая четверка: Первые шаги».

События первой сцены разворачиваются через четыре года после основной истории фильма. Сью читает сказку своему сыну Франклину. Когда она отходит за другой книгой, слышит шум из комнаты. Вернувшись, Сью видит Доктора Дума, стоящего на коленях перед ребенком с маской в руке.

В интервью изданию Entertainment Weekly режиссеру «Фантастической четверки: Первые шаги» Мэтту Шакману задали вопрос, который волнует всех: принимал ли участие в съемках этой сцены Роберт Дауни-младший.

Известно, что эту сцену снимали братья Руссо на съемочной площадке фильма «Мстители: Судный день». Однако Шакман ответил уклончиво: «Об этом должны говорить другие».

Фанаты предполагают, что Дауни-младший, возможно, не присутствовал на съемках этой конкретной короткой версии сцены, или же это лишь часть более масштабного эпизода, который мы увидим в «Мстителях: Судный день» в декабре 2026 года.

Вторая сцена оказалась не новым фрагментом сюжета, а милой данью уважения истории команды. Эта короткая вставка представляет собой кадры из оригинального анимационного сериала 1967 года, который послужил вдохновением для нового фильма.

Видео


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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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