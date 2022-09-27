Сайт Сбербанка перестал открываться в популярных браузерах

На днях Сбер объявил о переходе сайта Сбербанка на российский сертификат безопасности (SSL), который выпустило Минцифры. Из-за этого решения многие пользователи не могут получить нормальный доступ к сайту банку.

При заходе на сайт через привычные браузеры Chrome, Opera и Safari, пользователи могут столкнуться с предупреждением, что сайт может использоваться мошенниками или об отсутствии защищённого соединения.

Для обхода запрета достаточно нажать в браузере в окне предупреждения «Исключить» и перейти на сайт. При этом Сбербанк Онлайн работает без подобных ограничений.

Если хотите избежать в будущем ошибки, то можно самостоятельно установить сертификат Минцифры. Для этого необходимо перейти на сайт Госуслуг, на котором можно скачать сертификаты для всех устройств. Также можно использовать Яндекс Браузер, который уже поддерживает российский сертификат.

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