«Сбербанк Онлайн» перестал открываться за границей

Приложение «Сбербанк Онлайн» перестало работать у пользователей за границей. Аналогичная проблема затронула официальный сайт и все сервисы «Сбера».

Как сообщают пользователи, единственным решением проблемы стал VPN с российскими серверами. После этого приложение и все остальные сервисы от Сбера открываются без проблем.

В самом «Сбере» о проблеме уже знают и обещают решить её в самое ближайшее время.

Официальный сайт Сбера может бесконечно грузиться и показывать ошибку.

Ранее сайт «СберБанка» стал одним из первых, кто перешел на российский сертификат безопасности (SSL), который выпустило Минцифры. По этой причине популярные браузеры отказывались предоставлять нормальный доступ к сайту.

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