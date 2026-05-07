Умный дом Сбер получил большое весеннее обновление. Что нового?

Новые функции, гибкое управление и обновленный интерфейс.
Редакция The GEEK сегодня в 11:21
SberDevices представила весеннее обновление умного дома Сбер. В него вошли: создание сценариев на естественном языке, адаптация дома под присутствие пользователя, гибкая настройка дежурного освещения и обновленный интерфейс умных устройств.

Так, теперь сценарии для умного дома можно создавать через диалог с колонкой Sber, сказав: «Салют, создай сценарий». После этого ИИ-ассистент ГигаЧат уточнит параметры и сформирует готовый сценарий.

Также появились режимы «Я дома» и «Я не дома». Они позволяют автоматически менять поведение устройств в зависимости от присутствия пользователя. Например, при активации режима «Я не дома» отключаются сценарии поддержания температуры и влажности в помещении.

Отдельное внимание было уделено освещению. Теперь источники света разделяются на основные и дежурные, и голосовая команда «выключи свет» влияет только на основное освещение, не затрагивая ночники и подсветку. При этом пользователь может гибко настроить каждую световую команду в доме. Например, отдельно задать логику для детской или ночника в коридоре, не смешивая их с основным светом.

Мобильное приложение получило обновленный интерфейс. В частности, для упрощения управления появились иконки, соответствующие реальной технике (лампы, вентиляторы, обогреватели).

