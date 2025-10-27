СберКот появился в интеллектуальных колонках Sber с ГигаЧат | The GEEK
close
Новости

СберКот появился в интеллектуальных колонках Sber с ГигаЧат

Чтобы позвать его, достаточно сказать: «Салют, позови СберКота».

В интеллектуальных колонках Sber с ГигаЧатом появился СберКот — умный друг и помощник для ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе компании SberDevices.

СберКот создан для безопасного общения с ребенком. Внутри умных колонок работает система распознавания голоса и встроенный детский фильтр, который блокирует взрослый контент и любую информацию, не предназначенную для маленьких слушателей.

Помощник умеет говорить с детьми на одном языке, играть в образовательные игры, а также дает полезные советы, включает музыку или детские подкасты. Кроме того, СберКот может придумать сказку, рассказать историю на ночь или напомнить ребенку о делах.

Кроме развлечений, помощник может объяснить сложные школьные темы простыми словами, помочь выучить стихотворение или таблицу умножения, а также подготовить доклад. Для этого появилась новая функция — «Исследования». Если сказать: «СберКот, проведи исследование», колонка за несколько минут подготовит материал по теме и отправит результат в веб-версию ГигаЧат или мобильное приложение на Android.

id·213377·20251027_2007
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Исследование Яндекса: женщины и пожилые россияне вежливее всех общаются с Алисой
Новый ИИ-браузер OpenAI уязвим к промпт-инъекциям 
Алиса научилась подробно описывать изображения в Яндекс Браузере
ChatGPT теперь встроен в браузер: OpenAI представила Atlas для macOS
Нейросеть Алиса начала генерировать описания отелей в Яндекс Путешествиях
Сэм Альтман: «Мы не моральная полиция». ChatGPT всё-таки получит «взрослый» режим
OpenAI разрешит эротический контент в ChatGPT
Банки создают «второй Мир»: в России появится новая платёжная система без карт и терминалов
«Сбер» тестирует оплату по отпечатку ладони 
Илон Маск пообещал «великую ИИ-игру» от xAI к 2026 году
App Store заполонили фейковые версии Sora 2. Пользователи путают их с приложением OpenAI
Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для всех
Как установить банковские приложения на iPhone в 2025 году
В России начались продажи умного кольца Sber
В App Store вышло приложение «Сбера» с бесконтактной оплатой через iPhone

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры

  2. Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  4. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  5. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  6. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры
Смотреть все обзоры