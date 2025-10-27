СберКот появился в интеллектуальных колонках Sber с ГигаЧат

В интеллектуальных колонках Sber с ГигаЧатом появился СберКот — умный друг и помощник для ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе компании SberDevices.

СберКот создан для безопасного общения с ребенком. Внутри умных колонок работает система распознавания голоса и встроенный детский фильтр, который блокирует взрослый контент и любую информацию, не предназначенную для маленьких слушателей.

Помощник умеет говорить с детьми на одном языке, играть в образовательные игры, а также дает полезные советы, включает музыку или детские подкасты. Кроме того, СберКот может придумать сказку, рассказать историю на ночь или напомнить ребенку о делах.

Кроме развлечений, помощник может объяснить сложные школьные темы простыми словами, помочь выучить стихотворение или таблицу умножения, а также подготовить доклад. Для этого появилась новая функция — «Исследования». Если сказать: «СберКот, проведи исследование», колонка за несколько минут подготовит материал по теме и отправит результат в веб-версию ГигаЧат или мобильное приложение на Android.