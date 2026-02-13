Колонки Sber с ГигаЧат получили романтическое обновление | The GEEK
Колонки Sber с ГигаЧат получили романтическое обновление

К 14 февраля Sber обновил колонки с ГигаЧатом.
Редакция The GEEK сегодня в 17:42
Сбер добавил новые романтические сценарии в умные колонки с ИИ-помощником ГигаЧат к 14 февраля.

В устройствах появился навык «любовный гороскоп». По голосовой команде пользователь может получить персональный прогноз на год или проверить совместимость двух знаков зодиака. Колонка анализирует запрос и формирует ответ на основе встроенных сценариев.

Чтобы получить прогноз, достаточно сказать: «Салют, расскажи мой любовный гороскоп на год». Для проверки пары можно произнести: «Салют, совместимость Тельца и Водолея». В ответ устройство выдаст описание сильных и слабых сторон союза.

Обновлены и музыкальные функции. К 14 февраля колонка поможет создать романтичное настроение. Теперь по запросу «Салют, включи романтический плейлист» устройство подберет вдохновляющие и чувственные треки.

В приложении «Салют» появился режим «Романтика». После активации сценарий управляет подключёнными устройствами умного дома: меняет освещение и включает музыку. Дополнительно колонка может использовать заданные пользователем обращения.

Обновление уже доступно владельцам совместимых колонок Sber.

