Samsung запустила производство Galaxy S21 Ultra

Много что намекает, что в Samsung назревают серьезные изменения и одним из таких намеков является запуск производства Galaxy S21 Ultra. Причем случилось это раньше, чем было задумано. Это же касается и выхода на рынок. Если в самом начале предполагали выпустить смартфон в январе, то сейчас все больше появляется мнений, что Galaxy S21 Ultra может выйти еще в декабре этого года. Массовое производство устройства начнется уже в ноябре.

Почему такая спешка? Здесь у южнокорейского производителя две причины. Во-первых, их не устраивает спрос на Galaxy S20, который явно не оправдывает прогнозов. Во-вторых – вынужденный уход с международного рынка Huawei, которые без сервисов Google не очень-то и нужны аудитории, кроме Азиатских стран. Говоря же о самом Galaxy S21 Ultra, то вероятней всего, жителям США и Китая устройство будет поставляться с чипсетом Snapdragon 875, а вот в другие регионы с собственной альтернативой – Exynos 2100.

Что касается прошивки, то здесь стоит ожидать One UI 3.1, основанной на Android 11. Также ожидается наличие пяти камер и главным модулем станет 108-мегапиксельный сенсор, а не 180-мегапиксельный, как утверждалось ранее. Отметим и частоту обновления экрана в 120 Гц, а не 144 Гц, как было задумано ранее. Что касается самого производителя, то вероятно ему придется объединить линейки Galaxy S и серию Note в единое целое, так как упор в будущем будет сделан на линейку Galaxy Z – складные смартфоны.