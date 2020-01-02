Samsung выпустит дешевый смартфон Galaxy A51 с поддержкой 5G

Вот чего многие не ожидали от Samsung, так это выпуска самого дешевого на данный момент смартфона с поддержкой технологии 5G. Как это бы не звучало удивительно, но на рынке скоро появится очередная версия модели Galaxy A51, которая имеет каталожный номер SM-A516N. Обычная же версия имела номер SM-A515F.

Судя по этой аналогии, можно привести пример и с Galaxy Note 10+, когда обычная версия имела номер в каталоге производителя SM-N975F, а с поддержкой сетей 5G – SM-N976N. Что касается самого смартфона, то о нем известно лишь то, что получит он 128 ГБ встроенной памяти. А вот говоря и чипсете, упоминается Exynos 980 или один из вариантов с MediaTek Dimensity.