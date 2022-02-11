Финальный сезон «Лучше звоните Соулу» выйдет в апреле

Последний сезон культового сериала «Лучше звоните Соулу» покажут 18 апреля. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Всего 13 серий, выходить будут с апреля по июнь. Сериал мог выйти намного раньше, но на его производство повлияла пандемия (кто бы сомневался) и состояние здоровья Боба Оденкёрка, исполнителя роли Сола Гудмана. У него в прошлом году были небольшие проблемы с сердцем.

Шестой сезон «Лучше звоните Соулу» будет финальным, но этой же весной выйдут три короткометражных сериала, связанных со вселенной Соула. Это будет анимационный сериал Slippin’ Jimmy, который создают аниматоры «Рика и Морти» и сценаристы «Лучше звоните Соулу». В нем будет повествоваться о жизни Джимми Макгилла и его друзей в Чикаго.

— Digital Original Short Slippin’ Jimmy — Photo Credit: AMC

Вторым сериалом станет «Cooper’s Bar», его история будет о актёре Купере (Луис Мустилльо) и посетителях этого бара.

А также выйдут новые эпизоды обучающей серии видео для сотрудников (Better Call Saul Employee Training Video).

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