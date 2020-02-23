Samsung выпустила телевизор для улицы
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Samsung выпустила телевизор для улицы

Видимо, со скорым окончанием самоизоляции, большинство людей станут чаще проводить время на улице. Но куда же без нашего всеми любимого телевизора? Не возьмешь же его с собой на улицу? «А почему бы и нет», – сказали разработчики Samsung и решили эту проблему, представив линейку устройств Terrace TV. Это телевизоры, которые предназначены для установки на улице. Их можно закрепить как на сете дома, или же в уличной беседке.

  • Samsung Terrace Tv 1

В целом – это обычные телевизоры с такими же функциями: Smart TV, 4К-разрешением, HDR и др. Однако есть и огромные отличия, которые делают такие устройства более универсальными. Например, полная защита от внешних воздействий – стандарт IP55. Таким образом телевизоры не боятся ни сильного дождя, ни ветра с пылью. Однако это сказывается на толщине устройства в виду защитного кожуха.

Линейке телевизоров Terrace TV выйдет на рынок с тремя диагоналями устройств – 55, 65 и 75 дюймов. Все это QLED матрицы с необычайной яркостью, что позволяет комфортно просматривать передачи даже при самой солнечной погоде. Порой, уровень яркости достигает 2000 нит. Но все эти нюансы не смогли сказаться на ценнике устройства. Так, телевизор с диагональю 75 дюймов обойдется покупателю в 6 500 долларов или 460 тыс. рублей.

Такая стоимость объясняется специальной матрицей, которая обладает рекордной яркостью и защитой корпуса от влаги. Но и это еще не все, на что сподобились представители Samsung. В дополнение к телевизорам, они выпустили линейку уличных саундбаров. Основное их предназначение – это все та же работа на улице, поэтому они также имеют подобную защиту стандарта IP55.

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