Samsung уничтожает все сведения о Galaxy S21 FE

Похоже, бюджетного флагмана Samsung Galaxy S21 FE действительно не стоит ждать. Компания ранее отменила запланированную презентацию, а теперь пытается удалить все упоминания о смартфоне.

К примеру, с сайта удалены страницы поддержки для устройства с номером модели SM-G990B (считается, что это и есть Galaxy S21 FE) в Гонконге, Сингапуре и других странах. Похоже, новинку не стоит ждать даже в перспективе.

Первоначально анонс ожидался в августе. Новинке приписывали процессор Snapdragon 888 или Exynos 2100 (в зависимости от региона), 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и новые цвета.

В остальном ожидалось, что это будет немного упрощённая копия обычного S21. Что касается причин, то возможные мы описывали ранее. Скорее всего, это просто попытка