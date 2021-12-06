Samsung Galaxy S21 FE появился на официальном сайте

На официальном сайте Samsung появилась страница смартфона Samsung Galaxy S21 FE. Так что теперь точно известно, что он выйдет. Также там были опубликованы его фотографии.

Сообщается, что смартфон получит минимум 6 ГБ ОЗУ, экран диагональю 6,4 дюйма с поддержкой частоты обновления 120 Гц, ёмкость аккумулятора составит 4370 мА•ч, а основная камера получила модуль на 12 МП. В качестве процессора заявлены Qualcomm Snapdragon 888 или Samsung Exynos 2100.

Новинка появится в чёрном, зелёном, кремовой и лавандовых цветах. Что касается анонса, то он состоится уже в январе. Дата релиза и цена пока не уточняются. Также на данный момент неясно, будет ли флагман сразу доступен во всех странах. Не исключено, что из-за дефицита полупроводников возникнет нехватка смартфонов.