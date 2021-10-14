Samsung Galaxy S21 FE покажут 20 октября

Компания Samsung, похоже, готовится выпустить бюджетный флагман Galaxy S21 FE. Ранние слухи об отказе от него не подтвердились.

Сообщается, что новинку покажут 20 октября, а продажи стартуют уже 29 октября. Предзаказ же будет доступен сразу после анонса, хотя только в некоторых странах. При этом производители аксессуаров уже начали отгружать свою продукцию для новинки. Само собой, в тех странах, где продажи стартуют в первую очередь.

Новому флагману приписывают экран на базе матрицы AMOLED с диагональю 6,5 дюйма и разрешением Full HD+. Кадровая частота составит 120 Гц. Ёмкость аккумулятора — 4500 мА·ч.

Внутри будет расположен процессор Snapdragon 888, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Обещана основная камера с двумя сенсорами по 12 МП плюс 8-мегаписекльный перископный модуль с 3-крастным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Фронтальная камера получит сенсор на 32 МП.