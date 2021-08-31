Раскрыты харатеристики глобальной версии Samsung Galaxy S21 FE

В базе Geekbench появились результаты тестирования глобальной версии смартфона Samsung Galaxy S21 FE. Она отличается от модели для США и Китая, поскольку построена на базе процессора Exynos 2100.

Судя по данным из базы, эта версия набрала 1084 на одном и 3316 баллов при нагрузке на все ядра процессора. Протестированный смартфон использовал 8 ГБ ОЗУ и ОС Android 11.

Другие спецификации, как ожидается, включают в себя 6,4-дюймовый дисплей с динамической частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 4370 мАч. Обещана быстрая зарядка на 25 Вт, а также основная камера с датчиками на 12 МП.

Презентация ожидается 8 сентября, цена не указана.