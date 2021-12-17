Все особенности Samsung Galaxy S21 FE слили до анонса

В сети появились свежие данные о смартфоне Samsung Galaxy S21 FE, который ранее то отменяли, то готовили к выпуску, судя по ранним слухам. И вот теперь появилась определённость. Источник утверждает, что Samsung будет продвигать смартфон со слоганом Epic Fan Power. А ещё он сообщил все основные характеристики.

Смартфон получит стеклянный корпус и экран AMOLED с диагональю 6,4 дюйма, разрешением 2340 х 1080 пикселей и частотой 120 Гц. Сканер отпечатка расположится под экраном. Внутри будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888 (во всяком случае, для Германии), 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Основной камере приписывают датчики 12 + 8 + 12 МП, оптический стабилизатор и трёхкратный зум. Фронтальная получит модуль на 32 МП.

Другие особенности включают в себя Wi-Fi 6, NFC, аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч, беспроводную зарядку, защиту от воды (IP68), поддержку DeX и несколько вариантов цвета корпуса. На выбор будут доступны 4 цвета: графитовый, белый, оливковый и лиловый.

Базовая версия в Германии будет стоить 750 евро, а за старшую придётся отдать 820 евро.