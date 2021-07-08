Китайский регулятор раскрыл спецификации флагмана Samsung Galaxy S21 FE

В базе данных китайского регулятора TENAA появились характеристики будущего недорогого флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 FE 5G. Судя по всему, это будет аналог флагманов Xiaomi — с топовым железом, но без принудительного удорожания.

Итак, новинка получит 6,4-дюймовый дисплей AMOLED с частотой 120 Гц. Внутри будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888 или Exynos 2100 (в зависимости от региона). Также ему приписывают 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти

Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4370 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Основная камера получит модули на 12 + 12 + 8 МП, фронтальная — 32 МП.

Цена и дата выхода пока не уточняются.