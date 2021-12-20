Samsung раскрыла европейские цены на Galaxy S21 FE

По мере приближения к дате релиза «народного флагмана» Samsung Galaxy S21 FE, появляется всё больше информации о нём. Так, например, на сайте ирландского отделения появились цены на него. Похоже, что дешёвым он не будет.

Судя по всему, базовая модель со 128 ГБ постоянной памяти оценивается в 770 евро, версия на 256 ГБ — 840 евро. Ранее предполагались цены в 750 и 820 евро соответственно.

Надо признать, такие прайсы могут оказаться излишними для этой модели, ведь она выйдет через полтора месяца после Galaxy S22, при этом сможет предложить куда меньше. У «двадцать второй» есть более мощная камера и процессор.

Отметим, что Galaxy S21 FE получит экран AMOLED с диагональю 6,4 дюйма с кадровой частотой 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 888, 6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ постоянной памяти, камеру с сенсорами на 12 + 12 + 8 МП, а также батарею на 4500 мА·ч.

Ранее в сеть попали все основные особенности будущего смартфона.