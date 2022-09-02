Samsung выпустила ролик, в котором троллит новый iPhone 14

Samsung традиционно троллит владельцев техники Apple. В ролике компания показывает преимущества их флагманских Galaxy S22 Ultra и Z Flip 4 относительно iPhone.

В качестве одного из аргументов, приводится то, что раскладушка Z Flip 4 выглядит необычнее и привлекательнее, чем iPhone 14. Интересное сравнение, учитывая, что на гибкие смартфоны переходят не такое большое количество людей в целом.

Помимо этого, южнокорейский бренд упомянул, что пользователям iPhone не достанутся камера на 108 Мп и технология астрофотографии.

Это уже не первый раз, когда Samsung троллит Apple. Например, похожая ситуация была в прошлом году, об этом можно почитать здесь. Но, все мы понимаем, что даже после цикла таких роликов, пользователи Apple по-прежнему обновляются на новые iPhone.

Кстати, компания не только собирает ролики про Apple, но и делала про Huawei, когда у них отобрали сервисы Google. Такие вот дедовские приколы от Samsung в пятницу.

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