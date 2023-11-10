Каким будет новый iPhone SE 4: раскрыты дизайн и ключевые детали «бюджетника» Apple

В новом iPhone SE 4 компания Apple планирует отказаться от устаревшего дизайна в стиле iPhone 8, который использовался для двух предыдущих поколений iPhone SE. Вместо этого, четвертый iPhone SE будет иметь более современный вид и увеличенный размер дисплея, напоминающий базовую модель iPhone 14.

По данным MacRumors, iPhone SE 4 получит модифицированную версию существующего корпуса iPhone 14 с тем же плоским дизайном. Таким образом, новый бюджетный смартфон Apple не будет иметь кнопку «Домой» с Touch ID, её сменит Face ID.

Ожидается, что iPhone SE 4 будет легче iPhone 14 примерно на 6 граммов. Это является результатом наличия только одной 48-мегапиксельной задней камеры, что подтверждается внутренней документацией Apple.

Хотя размеры корпуса iPhone SE 4 остаются идентичными базовой модели iPhone 14, устройство получит две значительные особенности, сильно отличающие его от предыдущих моделей iPhone – многофункциональную кнопку Action Button и порт USB-C.

Вероятный срок выхода iPhone SE 4, по оценкам MacRumors, – 2025 год. При этом ранее сообщалось, что Apple готовится выпустить смартфон версии Special Edition уже весной 2024 года. Ожидаемая стоимость – $500 (~46500 рублей).