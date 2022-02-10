Samsung троллит Apple в новой рекламе Galaxy S22

Вчера Samsung представила новую линейку Galaxy S22. Рекламный ролик для этого смартфона появился на YouTube. Как это часто бывает, компания не смогла удержаться от троллинга Apple.

В нем привлекли Netflix, а именно, сериал Бриджертоны. По сюжету, королеву пытаются впечатлить новинками на сезонном балу.

Первым для презентации заходит лорд Макинтош. Почему-то он презентует плащ-дождевик, его обливают водой, люди смеются и королева прогоняет его. Объективное мнение — странный прикол.

После входит лорд Тристар и представляет новый Galaxy S22.

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