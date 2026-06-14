Samsung тестирует One UI 9 ещё на нескольких Galaxy
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Samsung тестирует One UI 9 ещё на нескольких Galaxy

Тестовые прошивки заметили на серверах компании.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:31
Samsung тестирует One UI 9 ещё на нескольких Galaxy

Samsung может скоро расширить программу бета-тестирования One UI 9. Сейчас она официально доступна только для Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra, однако тестовые сборки уже появились на серверах компании для других устройств.

Среди них:

  • Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra
  • Galaxy Z Fold 7
  • Galaxy A57
  • Galaxy A34
  • Galaxy A17 5G
  • ещё не представленные Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 и Z Fold 8 Ultra

Наличие тестовой прошивки не означает, что обновление выйдет раньше обычного. Но это указывает, что Samsung уже проверяет One UI 9 на более широком наборе устройств и может вскоре открыть бету для новых моделей.

Стабильная версия One UI 9 на базе Android 17, по слухам, дебютирует вместе со складными Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 и Z Fold 8 Ultra. Их презентация ожидается 22 июля.

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