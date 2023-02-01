Samsung представила флагманскую серию Galaxy S23 на Snapdragon 8 Gen 2

Samsung представила свою флагманскую серию смартфонов Galaxy S23, S23 + и S23 Ultra. Компания улучшила основные аппаратные и программные функции, но глобальных изменений не привнесла.

Вся линейка представлена в четырех цветах: кремовый, лавандовый, зеленый и черный. Выглядят смартфоны вполне симпатично.

Все версии получили специальную версию чипсета Snapdragon 8 Gen 2 с увеличенной тактовой частотой. Также серию Galaxy S23 объединяют плоские AMOLED-дисплеи с частотой обновления картинки от 1 до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и новым стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Диагонали разные: у S23 — 6,1-дюймовый с разрешением 2340×1080; S23+ — 6,6-дюймовый с разрешением 2340×1080; S23 Ultra — 6,8 дюймов + разрешением 3088×1440.

Камеры у S23 и S23+ почти не отличаются от прошлогодних (50+12+10 Мп). Изменилась только фронтальная камера — 12 Мп вместо 10 Мп. Производитель обещает запись видео на 50-мегапиксельный сенсор в формате 8K и скоростью 30 кадров в секунду.

У Galaxy S23 Ultra поводов похвастаться побольше. Смарфтон получил основную 200-мегапиксельную камеру, 12-мегапиксельную широкоугольную и два датчика по 10 Мп телефото.

Аккумуляторы и зарядки следующие:

S23 — 3900 мАч + 25-ваттная зарядка, за 30 минут до 50%;

S23+ — 4700 мАч + 45-ваттная зарядка, за 30 минут до 65%;

S23 Ultra — 5000 мАч + 45-ваттная зарядка.

У всех устройств есть поддержка 10-ваттной беспроводной зарядки.

Среди прочего можно отметить подэкранный сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6E с частотой 6 ГГц, Bluetooth 5.3, защиту от воды и пыли IP68 и упаковку из 100% переработанной бумаги.

Стоимость в зависимости от версий и конфигураций следующая:

В США:

Samsung Galaxy S23 (8/128 Гб) — $800;

Samsung Galaxy S23+ (8/256 Гб) — $1000;

Samsung Galaxy S23 Ultra (8/256 Гб) — $1200.

В Европе:

Samsung Galaxy S23 (8/128 Гб) — €950;

Samsung Galaxy S23 (8/256 Гб) — €1010;

Samsung Galaxy S23+ (8/256 Гб) — €1200;

Samsung Galaxy S23+ (8/512 Гб) — €1320;

Samsung Galaxy S23 Ultra (8/256 Гб) — €1400;

Samsung Galaxy S23 Ultra (12/512 Гб) — €1580;

Samsung Galaxy S23 Ultra (12/1 Тб) — €1820.

В Великобритании:

Samsung Galaxy S23 (8/128 Гб) — £850;

Samsung Galaxy S23 (8/256 Гб) — £900;

Samsung Galaxy S23+ (8/256 Гб) — £1050;

Samsung Galaxy S23+ (8/512 Гб) — £1150;

Samsung Galaxy S23 Ultra (8/256 Гб) — £1250;

Samsung Galaxy S23 Ultra (12/512 Гб) — £1400;

Samsung Galaxy S23 Ultra (12/1 Тб) — £1600.