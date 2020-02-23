М.Видео продаёт смартфоны Samsung Galaxy S20 с большой скидкой

Если вы давно нас читаете, то наверняка помните, что в М.Видео действовала хорошая цена на топовые смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro. Теперь аналогичная акция добралась и до флагманов Samsung.

Базовая модель Samsung Galaxy S20 на 128 ГБ предлагается за 62 990 рублей, вместо 79 990 рублей. Аналогичная акция проходит и в официальном магазине Samsung, но там он выйдет дороже в целых 4 тысячи рублей. Поэтому М.Видео пока самый привлекательный вариант для покупки.

Изменения в цене также затронули более старшую версию в лице Samsung Galaxy S20+. Ценник начинается от 72 490 рублей, вместо 89 990 рублей.

И наконец-то самую топовую версию в виде Samsung Galaxy S20 Ultra можно приобрести за 90 990 рублей, вместо 109 990 рублей.

Чтобы скидка применилась нужно сделать активным пункт «Требую скидку». Стоит отметить, что акция не будет длиться вечно, поэтому если хочется приобрести смартфон, то стоит задумать об этом уже сейчас.

Серия Samsung Galaxy S20 была представлена весной 2020 года. Новинки обладают флагманской начинкой, свежей версией Android, а модель Ultra оснащена одной из лучших камер на рынке.