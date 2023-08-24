Samsung Galaxy S23 FE представят в сентябре [характеристики]

В Сети на протяжении нескольких месяцев ходило множество слухов и утечек по Galaxy S23 FE, были даже предположения, что Samsung в этом году откажется от фанатской модели. Но сегодня, надёжный источник подтвердил информацию, что S23 FE будет анонсирован до конца третьего квартала 2023 года.

Со слов информатора, презентация Galaxy S23 FE состоится в сентябре. Кроме этого, сообщается, что в большинстве регионов девайс будет работать на фирменном чипе Exynos 2200, но вместо него в США смартфон выйдет на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 1.

В остальном, девайс предложит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт. Основной блок камер будет оснащён тремя сенсорами, из которых: главный датчик на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), сверхширик на 8 Мп и телеобъектив на 12 Мп. Сёлфи-камера — 10 Мп с OIS.

Помимо этого, из коробки Galaxy S23 FE будет работать под управлением операционной системы Android 13 с оболочкой One UI 5.1. Программное обеспечение смартфона получит длительную поддержку в течение пяти лет, из которых, четыре года крупные обновлений ОС Android и дополнительный год только патчей безопасности.

Что касается цены, фанатская модель Galaxy S23 FE будет стоить дешевле базовых флагманов Galaxy S23 и S23+, но насколько, пока неизвестно.