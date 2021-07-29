Samsung отказалась от линейки смартфонов Galaxy Note

Компания Samsung не намерена продлевать производство смартфонов флагманской линейки Galaxy Note, их заменят складными моделями Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.
Вместо того чтобы в этом году представить новый Galaxy Note, мы расширим полюбившиеся функции Note на большее количество устройств Samsung Galaxy.глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро
При этом он отметил, что новые Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 будут прочнее и более выносливые, а ещё им обещана оптимизация приложений именно под складные экраны, так что новинки будут и более функциональными.
Не исключено, что эти или другие модели покажут уже 11 августа на мероприятии Galaxy Unpacked.
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