Samsung отказалась от линейки смартфонов Galaxy Note

Компания Samsung не намерена продлевать производство смартфонов флагманской линейки Galaxy Note, их заменят складными моделями Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Вместо того чтобы в этом году представить новый Galaxy Note, мы расширим полюбившиеся функции Note на большее количество устройств Samsung Galaxy. глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро

При этом он отметил, что новые Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 будут прочнее и более выносливые, а ещё им обещана оптимизация приложений именно под складные экраны, так что новинки будут и более функциональными.

Не исключено, что эти или другие модели покажут уже 11 августа на мероприятии Galaxy Unpacked.