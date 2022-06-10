Смартфон Samsung с опоясывающим дисплеем появился на рендере

В марте 2022 году южнокорейская компания Samsung зарегистрировала патент на смартфон с опоясывающим экраном. Его описание очень походило на уже известный концептуальный Xiaomi Mi Mix Alpha.

Сейчас дизайнер Джермейн Смит опубликовал рендер, основанный на патенте экрана-смартфона от Samsung. Получилось следующее:

На рендере гаджета, действительно, опоясывающий экран и маленькая полоска, где разместили три датчика камеры.

Xiaomi Mi Mix Alpha

Выглядит это почти полностью аналогично Mi Mix Alpha, который так и не поступил в продажу из-за сложностей на производстве и огромной цены. Будет ли Samsung реализовывать свой патент — остается вопросом. Многие крупные компании регистрируют подобные схемы в течение года в огромном количестве, но до публики доходят не все устройства.

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