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Новости

Samsung выпустила джинсы с карманом для складного смартфона

Компания Samsung вместе с австралийским производителем одежды Dr Denim выпустила лимитированную линейку джинсов. Они примечательны тем, что имеют всего один карман, расположенный спереди. Он предназначен для складного смартфона Galaxy Z Flip3.

Кому нужны большие карманы? Они занимают слишком много места, не выглядят стильно, а новейшие телефоны скользят в них.

Идеальный партнер для стильного складного телефона — пара таких же стильных джинсов.

Samsung

Дизайнеры компании заявили, что большие карманы в одежде должны уйти в прошлое. При этом отмечается, что эта линейка будет включать всего лишь 450 пар. Цена составит 1499 долларов, а в комплекте с джинсами будет идти смартфон Galaxy Z Flip3.

Пока неясно, в каких странах будет продаваться новинка. Возможно, дело ограничится только Австралией.

Источник:
Samsung
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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