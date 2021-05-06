Samsung готовит новые Galaxy A22 и Galaxy F22

Ресурс SamMobile опубликовал данные о разработке нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy F22. Судя по данным источника, устройство будет базироваться на ещё не анонсированном Galaxy A22.

Фактически, компания повторяет свой опыт с предыдущими смартфонами семейства Galaxy A и Galaxy F. Последние — почти копии «А-шек», но с некоторыми упрощениями.

Модели A22 приписывают чип чипе Mediatek Dimensity 700 с поддержкой 5G, 6 ГБ ОЗУ, основную камеру на 48 + 8 + 2 МП, фронтальную на 13 МП.

Данных об экране и батарее пока нет, хотя утечки указывают на 4000-5000 мАч и быструю зарядку можностью в 15 Вт. При этом F22 будет отличаться только отсутствием 5G. Впрочем, учитывая слабое покрытие даже в странах первой волны, это вряд ли будет проблемой.

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