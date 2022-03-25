Samsung выпустит смартфон с разворачивающимся дисплеем

Инсайдер Ice Universe рассказал в своем Twitter, что Samsung готовит смартфон, дисплей которого будет разворачиваться. Устройство могут показать уже во второй половине 2022 года.

Samsung планирует в этом году представить сразу три смартфона с гибкими экранами. Двумя из них, скорее всего, являются новые версии Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4. Третье устройство должно стать полноценной новинкой.

Предположительно, флагманом с гибким экраном станет Samsung Galaxy Z Slide, такую торговую марку бренд зарегистрировал еще в мае 2021 года. У гаджета дисплей будет разворачиваться. Кодовое название новинки — «Diamond».

Galaxy Z Slide может быть похож на концептуальный Oppo X 2021.

Oppo X 2021

Официального анонса не стоит ждать раньше августовской презентации компании. Но, вероятно, ближе к самому мероприятию появится огромное количество слухов и сливов.

Подпишитесь на наш Telegram и ВКонтакте. Там много интересного!