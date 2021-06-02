Появились рендеры планшета Samsung Galaxy Z Fold Tab, который складывается втрое

У компании Samsung уже есть складные смартфоны Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, а в будущем появится ещё и планшет такого же форм-фактора. И вот в сети опубликовали рендеры, которые показывают, как он может выглядеть.

Изображения показывают устройство под рабочим названием Galaxy Z Fold Tab. Оно оснащено двумя рядами петель и тремя сегментами экрана. Так что новинку можно будет сложить дважды.

Планшет может полностью раскладываться, складываться и быть частично разложенным. Это позволяет использовать его как планшет и ноутбук. Отметим, что изображения получены на основе патента, так что не факт, что в релизной версии будет именно такая конструкция.

Данных о сроках анонса и, тем более, релиза Galaxy Z Fold Tab пока что нет.

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