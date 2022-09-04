Samsung выпустила бюджетный смартфон Galaxy Wide 6 за $255

Компания Samsung выпустила для южнокорейского рынка бюджетный смартфон Galaxy Wide 6. От своих собратьев на родине его отличает 4 ГБ оперативной памяти, батарея на 5000 мАч и экран с частотой обновления 90 Гц.

Стоит отметить, что новинка является полным клоном европейского Galaxy A13 5G. Оба смартфона обладают IPS-дисплеем диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+. Также в качестве процессора используется MediaTek Dimensity 700, а из дополнительных функций есть сканер отпечатков пальцев и модуль NFC.

Стоимость Samsung Galaxy Wide 6 составляет $255 (~15 тыс. рублей).

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