Samsung Galaxy S26 Ultra утёк до анонса: известны дизайн и характеристики

Samsung готовит к выпуску флагманский Galaxy S26 Ultra. Тем времен, в сети появились официальные рендеры устройства и подтверждённые характеристики, опубликованные Android Headlines.

Так стало известно, что Galaxy S26 Ultra получит плоский 6,9-дюймовый QHD+ AMOLED-дисплей с минимальными рамками и отверстием под фронтальную камеру по центру. Корпус выполнен с плоской рамкой, кнопки питания и громкости расположены на правой грани. В комплекте по-прежнему будет стилус S Pen.

Смартфон показан в двух цветах — Cobalt Violet и чёрном. По предварительным данным, на старте также появятся версии в белом, серебристом, голубом и розово-золотом цветах.

Основная камера размещена на отдельном выступающем блоке и включает три модуля. Главный сенсор имеет разрешение 200 Мп. Его дополняют ультраширокая камера на 50 Мп, телефото-модуль на 10 Мп и перископ с разрешением 50 Мп. Фронтальная камера — 12 Мп.

Смартфон будет работать под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.5. Внутри установлен процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Емкость аккумулятора составит 5000 мА·ч, заявлена поддержка Wireless Power Share (функция реверсивной беспроводной зарядки). Базовая версия конфигурации будет начинаться от 256 ГБ встроенной памяти.

Габариты устройства — 163,6 × 78,1 × 7,9 мм, вес — 214 граммов.

Официальная презентация серии Galaxy S26 ожидается в конце февраля.