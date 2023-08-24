Samsung Galaxy S24 Ultra получит яркий дисплей с огромными рамками

Вчера появилась информация, что Galaxy S24 Ultra получит плоский дисплей вместо изогнутого, а сегодня тот же источник предоставил дополнительные подробности.

По словам авторитетного инсайдера Ice Universe, яркость дисплея Galaxy S24 Ultra будет превышать впечатляющие 2200 нит. Для сравнения, у Galaxy S23 Ultra пиковая яркость составляет 1750 нит.

Но есть и плохая новость, со слов источника, рамки у Galaxy S24 Ultra будут примерно такими же большими, как у среднебюджетного смартфона Galaxy A54, что не соответствует премиальному позиционированию флагмана. Кроме этого, информатор заявляет, что дисплейные рамки будут не совсем симметричны — верхняя с нижней 3 мм, а левая и правая 3,42 мм, см. изображение:

Презентация Galaxy S24 Ultra ожидается в начале следующего года, в январе или феврале.