Samsung Galaxy S24 Ultra получит разогнанный чип Snapdragon 8 Gen 3

В этом году для смартфонов серии Galaxy S23 компанией Qualcomm была разработана особая однокристальная система Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, которая получила более высокую тактовую частоту для центрального и графического процессоров по сравнению с обычным чипом без приставки «Galaxy». Похоже, аналогичное решение будет применено в грядущей линейки флагманов Galaxy S24.

Об этом заявил авторитетный инсайдер Ice Universe. По его словам, Samsung работает над специальной версией чипа Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy у которой графический модуль будет разогнан до 1 ГГц, что означает увеличение тактовой частоты GPU на 28% по сравнению со Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, используемого в серии смартфонов Galaxy S23. Каков будет прирост по тактовым частотам GPU в сравнении с обычным чипом Snapdragon 8 Gen 3 без приставки «Galaxy», пока неизвестно, частота его видеоядра Adreno 750 на данный момент нераскрыта.

Более того, процессорная часть чипа также будет разогнана, судя по данным теста производительности Geekbench 6, некий смартфон под кодовым именем Samsung SM-S928U (скорее всего Galaxy S24 Ultra) оснащён разогнанной однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 3 у которой главное ядро Cortex-X4 работает на частоте 3,4 ГГц, вместо 3,3 ГГц в обычном чипе.

Пока не ясно, насколько возрастёт производительность разогнанного Snapdragon 8 Gen 3 в реальных задачах, многое будет зависеть от системы охлаждения устройства, которая должна будет поддерживать высокую тактовую частоту чипа длительное время. Презентация серии смартфонов Galaxy S24 ожидается в январе 2024 года.

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором флагман Galaxy S24 Ultra показали на рендерах и 3D-визуализации.