Титановый Samsung Galaxy S24 Ultra подешевел в России на 40%

Титановый смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra значительно подешевел в России — на 40%, выяснила редакция The GEEK.

На старте продаж базовая версия устройства (12/256 ГБ) стоила 147 тысяч рублей в крупных российских магазинах, и многие из них до сих пор сохраняют такую цену. Тем не менее, на некоторых маркетплейсах Galaxy S24 Ultra сейчас предлагается за 87 тысяч рублей, что на 60 тысяч рублей или на 40% дешевле первоначальной цены.

Флагманский смартфон Samsung оснащен торцевой рамкой из титана, 6,8-дюймовым LTPO AMOLED-экраном, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, а также комплектом из четырех основных камер (200+50+12+10 Мп) и 12-мегапиксельной фронтальной камерой.