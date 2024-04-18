Титановый Samsung Galaxy S24 Ultra подешевел в России на 35%

Титановый Samsung Galaxy S24 Ultra, дебютировавший в начале года, подешевел в России почти на 30-35%. На это обратила внимание редакция The GEEK.

На старте продаж в российских магазинах базовая модель Galaxy S24 Ultra (12/256 ГБ) продавалась по цене в 147 тысяч рублей. Крупные сети продолжают держать такие же ценники.

Однако на маркетплейсах некоторые продавцы предлагают новый Galaxy S24 Ultra в черном, фиолетовом и сером цвете дешевое 96 тысяч рублей. Таким образом, ценник снизился более чем на 50 тысяч рублей или почти 35%.

К сожалению, такие предложения единичны. Хотя в целом достаточно много смартфонов предлагаются в диапазоне 105-110 тысяч рублей. Это все равно на 25-30% дешевле первоначальной стоимости.

Напомним, топовый смартфон Samsung получил торцевую рамку из титана, 6,8-дюймовый LTPO AMOLED-экран, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, а также четыре основные камеры (200+50+12+10 Мп) и 12-мегапиксельную фронталку.