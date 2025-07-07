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Apple Music назвал 500 самых популярных песен за 10 лет

В пятерку вошли композиции Ed Sheeran, Drake, The Weeknd и Post Malone.

Apple Music отметил свой 10-летний юбилей, опубликовав список из 500 самых популярных песен. Первое место заняла композиция «Shape of You» Эда Ширана.

Песня была на первом месте в поп-чарте Apple Music хотя бы в одной стране целых 1800 дней. А в общем чарте всех жанров она лидировала более 1000 дней. В 2017 году, сразу после выхода, «Shape of You» побила рекорд по количеству прослушиваний за первый день среди всех поп-композиций на платформе в мире. Всего у Эда Ширана 11 песен попали в топ-500.

Второе место занял трек The Weeknd «Blinding Lights», который провел более 180 дней в топ-10 глобального ежедневного чарта Apple Music. Третье место досталось песне «God’s Plan» Дрейка. Канадский рэпер оказался лидером по количеству песен в топ-500 (27), а также по числу треков в топ-100 (9).

Post Malone занял сразу четвертое и пятое места с песнями «Sunflower» (из фильма «Человек-паук: Через вселенные», при участии Swae Lee) и «Rockstar» (при участии 21 Savage).

В топ-10 также вошли:

  • Drake — One Dance (feat. Wizkid & Kyla)
  • Travis Scott — SICKO MODE
  • Ed Sheeran — Perfect
  • Chris Brown — No Guidance (feat. Drake)
  • Billie Eilish — bad guy

Полный список 500 самых популярных песен доступен на сайте Apple Music.

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Источник:
Apple Music
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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