Титановый Samsung Galaxy S24 Ultra подешевел в России на 45%

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra продолжает дешеветь в России. В настоящее время титановый флагман предлагается на 45% дешевле своей стартовой цены, выяснила редакция The GEEK.

После официальной презентации в январе 2024 года Galaxy S24 Ultra поступил в российские магазины по цене в 147 тысяч рублей за версию 12+256 ГБ. Крупные сети продолжают держать такой ценник до сих пор.

Однако цены в некоторых магазинах на маркеплейсах начинаются от 82,1 тысячи рублей, что на 65 тысяч рублей или 45% дешевле. Важно отметить, что данная цена конечная и доплачивать за таможенную пошлину не нужно.

Напомним, Samsung Galaxy S24 Ultra – самый мощный смартфон компании на данный момент. Флагман получил яркий 6,8-дюймовый экран с частотой 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, а также набор из четырех основных камер (200+50+12+10 Мп). Корпус устройства выполнен из титана, а обновления ПО на смартфон будут приходить в течение 7 лет. Подробнее о Galaxy S24 Ultra читайте в нашем материале.