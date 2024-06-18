200 смартфонов Galaxy S24 Ultra будут транслировать Олимпийские игры

Компания Samsung объединилась с Международным олимпийским комитетом и Олимпийской вещательной службой, чтобы провести трансляцию игр 2024 года в Париже.

Это будет первая церемония открытия, которая выйдет за рамки стадиона — спортсмены проплывут по Сене на специальных платформах. При этом, на лодках установят больше 200 смартфонов Galaxy S24 Ultra, специально для проведения прямого эфира.

С трансляцией помогут компания Orange и ее десятки антенн 5G вдоль всего пути спортсменов. Некоторые из них даже установят на сами плавающие платформы. Интересно также, что подобная задумка появится в Марселе — на соревнования по парусному спорту. Так что болельщики без проблем смогут следить за всем в прямом эфире.

Напомним, что Samsung уже 26 лет участвует в Олимпийских и Паралимпийских играх. С 1998 года компания дарит всем участникам новейшие смартфоны — всего за это время более 120 тысяч устройств. Но трансляция станет следующим шагом.

Кстати, пока что неизвестно, какую модель получат спортсмены в этом году. Возможно, лимитированные Galaxy S24 Ultra или новейшие раскладушки Z Flip.