Samsung Galaxy S24 Ultra получит плоский дисплей с очень узкими рамками [фото]

Ранее в Сети появилась информация, что грядущий флагман Galaxy S24 Ultra получит плоский дисплей с очень широкими рамками, которые будут не совсем симметричные — верхняя с нижней 3 мм, а левая и правая 3,42 мм. Похоже, эта информация относилась к прототипу устройства.

Сегодня авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографию защитного стекла для дисплея Galaxy S24 Ultra. Судя по изображению, девайс действительно получит плоский экран с минимальными изгибами по краям, о вот рамки будут симметричные со всех четырёх сторон и очень узкие, как и подобает флагману. Более того, информатор ранее заявлял, что уже ознакомился с финальной версией смартфона, который, по его мнению, выглядит великолепно.

Ожидается, что Galaxy S24 Ultra будет оснащён 6,8-дюймовой LTPO AMOLED-панелью с разрешением 3120 x 1440 пикселей и соотношением сторон 19:5:9, а максимальная яркость составит рекордные 2500 нит, для сравнения, у изогнутого экрана Galaxy S23 Ultra яркость в пике достигает 1750 нит.

Презентация смартфонов серии Galaxy S24 ожидается 17 января 2024 года. Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором описаны все известные технические характеристики, приписываемые Galaxy S24 Ultra инсайдерами.