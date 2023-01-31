Samsung Galaxy S23 Ultra выставили в магазине раньше срока

Завтра Samsung проведёт своё традиционное мероприятие Samsung Galaxy Unpacked Event, на котором покажет линейку новых смартфонов Galaxy S23 и ноутбуков.

В последние дни появилось множество слухов о внешнем виде и огромных ценах в Турции, но на этом на этом утечки не заканчиваются.

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал живые снимки флагманского Galaxy S23 Ultra, который, видимо, по ошибке выставили на прилавки в Испанском магазине электроники.

Если верить описанию, то смартфон получит 6,8″ QHD+ экран, 200+12+10+10 Мп камеру, аккумулятор на 5000 мАч, 256/512 ГБ накопителя и поддержку S Pen. Левее от него расположился Galaxy S23+ с батареей на 4700 мАч и до 512 ГБ памяти.

Все точные подробности узнаем уже завтра.