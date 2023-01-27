Стоимость Samsung Galaxy S23 в Турции будет начинаться от $2657

Если вас по каким-то причинам не устраивает предварительные европейские цены на новую серию смартфонов Samsung Galaxy S23, то предлагаем ознакомиться с турецким рынком.

Инсайдер с ником «rquandt» опубликовал скриншот сделанный в турецком интернет-магазине Samsung. Согласно ему базовый Galaxy S23 с 8/128 ГБ обойдётся в 50 000 лир (~184 000 руб.).

Более старшая модель в лице Galaxy S23+ оценена в 60 000 лир (~3188 руб.), а топовый Galaxy S23 Ultra в базе начинается с 65 000 лир (~3454 руб.).

Цены могут оказаться реальными учитывая какие в Турции действуют налоги на импортную электронику. При этом привезти в страну смартфон из другой стороны не получится, а если и получится, то его нужно будет регистрировать на платной основе иначе можно остаться без связи и использовать гаджет, как небольшой компьютер для выхода в интернет.