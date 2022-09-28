Samsung Galaxy S23 появился на рендерах

Опубликованы рендеры будущего Samsung Galaxy S23. Изображения практически подтверждают слухи, что обновленная версия получит мало изменений. Иначе будет выглядеть только камера смартфона.

Три датчика камеры разместили отдельно, похожий дизайн у нынешнего Galaxy S22 Ultra. В остальном, внешне это такой же Galaxy S22 только без выделенного блока камеры.

По слухам, процессорами в Samsung Galaxy S23 послужат Snapdragon 8 Gen 2 и Exynos 2300 в зависимости от версии. Смартфону приписывают модули основной камеры на 108, 48 и 12 Мп, у фронтальной будет — 12 Мп. Также новинка может получить 6,1-дюймовый дисплей, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, NFC, аккумулятор на 5000 мАч и 25-ваттную зарядку.

Габариты устройства составят 146,3 x 70,8 x 7,6 мм. Вариации памяти следующие: 8/12 Гб оперативной и 128/256 ГБ встроенной.

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