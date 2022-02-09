Представлен премиальный смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung представила свой новый премиальный флагман Galaxy S22 Ultra. Новинка объединяет в себе все преимущества серий Galaxy Note и S.

Смартфон получил стилус S Pen, который встроен в корпус устройства. Производитель обещает, что по сравнению с прошлогодней версией, задержка снизилась на 70% . Это позволит стиулсу стать еще более отзывчивым и быстрым.

Galaxy S22 Ultra внешне обновился достаточно сильно. Теперь у смартфона острые края, загнутый дисплей и отделка из матового стекла. Выглядит, действительно, премиально.

Новинка получила 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3080х1440 пикселей. Адаптивная частота обновления — 120 Гц, максимальная яркость — 1750 нит. Есть технология Vision booster, которая контролирует яркость в течение дня. Обещается, хорошо различимый контент даже при ярком солнечном свете.

Samsung Galaxy S22 Ultra работает на основе процессора Exynos 2200 с графическим ускорителем Xclipse и поддержкой технологии трассировки лучей. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка сверхбыстрой 45-ваттной зарядки. Производитель обещает, что 10 минут зарядки хватит на 54 минуты записи видео или просмотра 4 эпизодов сериала. Также есть поддержка Wi-Fi 6.

Камеру устройства производитель активно расхваливает, хотя ее составляющие мало изменились после S21 Ultra. Новый Galaxy S22 Ultra получил следующие модули: основной на 108 МП, ультраширокоугольный на 12 МП, два телефото на 10 МП с 3-кратным и 10-кратным оптическим приближением. Сообщается, что ночная съемка получила усовершенствования за счет пиксельного сенсора размером 2,4 мкм и линзы Super Clear Glass. Также у новинки есть возможность снимать видео в режиме 12 бит HDR.

Galaxy S22 Ultra поступит в продажу 11 марта. Новинка будет доступна в 4 цветах: черный фантом, белый фантом, зеленый и новый оттенок — бургунди. В официальном интернет-магазине Samsung дополнительно будут представлены эксклюзивные цвета: красный, голубой и графит.

Стоимость Samsung Galaxy S22 Ultra с памятью 128 Гб составляет 114990 рублей, за 256 Гб — 124990 рублей, 512 Гб — 134990 рублей и на 1 Тб — 154990 рублей.

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