Тинькофф представил наклейку «Tinkoff Pay» для бесконтактной оплаты на любом смартфоне

Тинькофф Банк выпустил специальную наклейку «Tinkoff Pay», которая позволяет оплачивать покупки без физической банковской карты. Миниатюрную наклейку можно закрепить на любой поверхности смартфона или чехла.

Наклейка оснащена чипом NFC для бесконтактной оплаты и позволяет работать в любыми терминалами, а также банкоматами.

Стикер «Tinkoff Pay» можно будет заказать держателям дебетовых карт Tinkoff Black. Наклейка автоматически привязывается к счету и считается дополнительной картой с платежной системой «Мир». В будущем может появиться вариант для кредитной карты.

Стоимость стикера составляет 700 рублей. Клиенты с тарифом Tinkoff Premium и Private смогут получить его бесплатно. Продажи стартуют в январе 2023 года.