Samsung Galaxy S22 Ultra проиграл в тестах iPhone 13 Pro

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra прошел тестирование на Geekbench. Результаты удивили, так как они сильно уступают прямому конкуренту в виде iPhone 13 Pro Max.

Для сравнения, Galaxy S22 Ultra работает на базе Snapdragon 8 Gen 1, а iPhone на Apple A15.

В многоядерном тесте Galaxy S22 Ultra набрал 3433 балла, в то время как его вышеупомянутый конкурент — 4647 баллов. В одноядерном тестировании ситуация похожая: у Samsung — 1232 балла, у iPhone — 1735.

Если сравнивать c прошлогодним чипом Snapdragon 888, то Gen 8 1 все-таки дает более высокие результаты. Например, одноядерный результат вырос на 13%, а многоядерный на 9%.

Также результаты с машинным обучением Geekbench оказались в пользу iPhone. У него 948 баллов, у Galaxy S22 Ultra — 448.

В тесте Basemark Web смартфоны выдали 578 и 1139 баллов. Больший результат принадлежит iPhone 13 Pro.

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