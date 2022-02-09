Samsung представила Galaxy S22 и S22+

Компания Samsung представила смартфоны новой линейки – Galaxy S22 и S22+. По словам бренда, основной ориентир новинок направлен на творчество и самовыражение.

Корпус смартфонов выполнен с использованием переработанных материалов. Кроме того, Galaxy S22 и S22+ получили передовые камеры с усовершенствованной интеллектуальной обработкой изображения.

Оба устройства получили дисплей Dynamic AMOLED 2X adaptive с частотой обновления 120 Гц. Galaxy S22 обладает 6,1-дюймовый дисплеем, а Galaxy S22+ получил дисплей на 6,6-дюйма. Пиковая яркость экрана S22 составляет 1 300 нит, а S22+ — 1 750 нит.

Новинки получили основную камеру с разрешением 50 Мп, телеобъектив 10 Мп и сверхширокоугольный объектив 12 Мп. А если на видео надо снять целую компанию друзей, новая функция Auto Framing обнаруживает и отслеживает до 10 человек и автоматически настраивает фокус камеры на каждом из них. Оба устройства оснащены технологией VDIS, которая минимизирует вибрации, что позволяет получать плавное и четкое видео даже в движении.

Смартфон Galaxy S22 получил быструю зарядку 25 Вт, а Galaxy S22+ получила поддержку хбыстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Модуль камер в новой серии S сочетается по цвету с корпусом устройства и окружена тонкой металлической рамкой. Samsung Galaxy S22 и S22+ доступны в нескольких оттенках: черный фантом, белый фантом, зеленый и розовый .

Вся серия Galaxy S22 будет поддерживать четыре поколения обновлений ОС Android.

Продажи Galaxy S22 и Galaxy S22+ стартуют с 11 марта 2022 года. Новинки будут доступны в следующих цветах и с различным объемом памяти:

• Galaxy S22/22+: черный фантом, белый фантом, зеленый и розовый, 128 или 256 Гб встроенной и 8 Гб оперативной памяти по рекомендованной цене от 79 990 рублей. Эксклюзивные цвета, доступные только в официальном интернет-магазине Samsung: фиолетовый, голубой, графит, бежевый.

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