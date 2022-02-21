Зарядный блок на 45 Вт для Samsung Galaxy S22+ и S22 Ultra оказался бесполезным

Недавно представленная линейка Samsung Galaxy S22 постепенно обрастает грустными подробностями. Например, что производительность новых смартфонов ниже, чем iPhone 11. Теперь оказалось, что версии Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra не заряжаются быстрее от 45-ваттного блока. Хотя об этом заявляла компания.

Тесты показали, что адаптер на 25 Вт и 45 Вт заряжают смартфоны практически одинаково. Хотя более мощный адаптер, естественно, стоит дороже.

Galaxy S22+ заряжается до 62% за 30 минут от 25-ваттного адаптера. От блока на 45 Вт зарядка смартфона достигла всего 64%. Разница несущественная. Для полного заряда от 0 до 100% потребовался 1 час 1 минута с 45-ваттным адаптером, для 25-ваттного на эту же задачу потребовалось только на минуту больше.

В свою очередь, Samsung Galaxy S22 Ultra зарядился до 61% и 60% с блоками 25 и 45 Вт соответственно. Также в тестах использовали сторонний адаптер на 65 Вт, ему удалось «поднять» аккумулятор до 65%. Для полной зарядки потребовался 1 час и 4 минуты для 25 Вт и 59 минут для 45 Вт.

Получается, что переплата в $50 за более мощный адаптер не имеет никакого смысла. Пользователи не ощутят разницы с 25-ваттным блоком.

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