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Новости

Флагманы Samsung Galaxy S22 получат только Qualcomm Snapdragon 898

Похоже, что новый флагман Samsung Galaxy S22 не получит фирменного процессора Exynos 2200. В этой серии все модели будут оснащены однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 898. Это касается версий для Европы, США и Азии.

Об этом сообщил экс-сотрудник Samsung под ником Super Roader. Судя по всему, с новыми процессорами возникли серьёзные проблемы, хотя пока неясно, в чём они состоят. Возможно, дело в высоком проценте брака или же компания не успела запустить массовое производство. Так или иначе, но пока Exynos 2200 ждать не стоит.

Отметим, что новому процессору Samsung приписывают 6-ядерный графический процессор с поддержкой трассировки лучей. Этот GPU создаётся вместе с командой AMD. Что касается чисто процессорной мощности, то новинка, похоже, будет на уровне Snapdragon 898.

А данный момент неясно, когда именно появятся готовые решения на базе Exynos 2200.

Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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