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Новости

Samsung Galaxy S22 получит процессор Snapdragon 898

Похоже, что новый чипсет Snapdragon 898, который ещё даже не представили официально, появится не только в Xiaomi 12. Помимо этого, новинку установят во флагманский смартфон Samsung Galaxy S22.

Ожидается, что Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ получат более закругленные углы, чем у прошлогодних моделей. Также смартфоны будут иметь тонкие рамки по всему периметру. Помимо этого, им приписывают систему быстрой зарядки и блоки мощностью 25 Вт.

Также S22/S22+ получат основные камеры с модулем на 50 МП. Этот сенсор будет поддерживать технологию объединения пикселей «четыре в одном».

Наконец, отметим, что Samsung Galaxy S22/S22+ станут обладателями компактных габаритов. Цены и точные даты выхода на рынок не уточняются.

Источник:
optimagazine

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